Окупанти знову вивозять метал компанії Ахметова з порту Маріуполя

Схеми

Російські загарбники продовжують вивозити метал компанії "Метінвест" із Маріуполя російськими суднами.

Про це повідомляє видання "Схеми".

Відповідно до супутникових знімків Planet Labs, з початку червня до тимчасово окупованого порту Маріуполя зайшло два вантажних судна. Одне з’явилось там 1 червня і вийшло за два дні. Інше - 4 червня, і наразі залишається в порту.

Обидва судна, як видно з супутника, були завантажені металевими виробами. Їхні назви встановити поки не вдалось.

У російських ЗМІ раніше повідомляли, що вантаж вивозять до російського міста Ростов-на-Дону, нібито "за домовленостями", укладеними до початку повномасштабного вторгнення.

Водночас керівництво порту спростувало цю інформацію, заявивши, що метал належить "Метінвесту". У компанії Ріната Ахметова і Вадима Новинського також повідомили, що не давали жодних розпоряджень до відправки їхньої продукції в Росію.