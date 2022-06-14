"Метінвест" звільнив більше десяти російських менеджерів – Forbes

Російські топменеджери гірничо‑металургійного холдингу "Метінвест" на початку березня отримали листи із пропозицією розірвати контракти. Компанію вже залишили десяток управлінців з російськими паспортами.

Про це пише Forbes Україна з посиланням на двох топменеджерів компанії, а також на топменеджера компанії-конкурента.

У "Метінвесті" Ріната Ахметова і Вадима Новинського запит видання залишили без коментаря.

"Наразі невідомо, скільки росіян залишаються на своїх посадах – компанія прибрала з сайту інформацію про управлінський склад. Дані, що збереглися в кеші, свідчать, що до 24 лютого росіяни обіймали майже третину посад у раді директорів "Метінвесту", - йеться у повідомленні.

Зазначається, що з 11 директорів компанії російське громадянство мали директор з логістики та закупівель Олексій Громаков (раніше працював у російських компаніях "Вимпелком", "Аерофлот" і "Сібур"; у "Метінвесті" з квітня 2018 року), директор зі сталого розвитку та взаємодії з колективом Олексій Комлик ("Система" та "Уралкалій"; у "Метінвесті" з 2013-го), директорка з економіки та розвитку бізнес-системи Ольга Овчинникова ("Северсталь-ресурс" та "Альянстрансойл"; у "Метінвесті" з 2010-го), операційний директор Олександр Погожев (американська Severstal International та російська "Северсталь"; у "Метінвесті" з 2010-го).

За даними Forbes, "Метінвест" уже розпрощався з більш ніж десятком російських менеджерів (точна кількість невідома і може бути значно більшою), що працювали на нижчих управлінських рівнях, як директори департаментів.

"Під час звільнення вони отримали від трьох до шести щомісячних зарплат (залежно від стажу в "Метінвесті"). Умови розриву контракту з управлінцями вищої ланки обговорювались індивідуально.

Російським співробітникам запропонували два варіанти розриву: звільнитися за згодою сторін або, якщо є законні підстави (кількість років проживання, посвідки тощо), претендувати на українське громадянство", - пише Forbes.

"При цьому збереження робочого місця та зарплати на період отримання паспорта не гарантувалось", - сказав співрозмовник Forbes у "Метінвесті", який прийняв рішення залишити компанію.

За даними видання, компанію вже покинули Олексій Громаков та Олександр Погожев. А кілька топменеджерів, які давно мешкають в Україні, розпочали процедуру отримання українського громадянства.

У розпал війни з Росією наявність у менеджменті громадян країни-агресора супроводжуються репутаційними ризиками, навіть якщо ці менеджери мають проукраїнські погляди та багато років живуть в Україні, додає Forbes.

Економічна правда