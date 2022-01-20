Бізнес про торги "соціальним" газом: Список почистили, хтось купив 300% від потреб, а хтось – 10%

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Рішення Кабміну про торги "соціальним" газом має низку проблем - зокрема, відсутній прозорий механізм постачання газу, а видобувні компанії заявляють про його незаконність та неринковість.

Про це йдеться у статті ЕП.

"Серед акціонерів найбільших приватних видобувних компаній – Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, Вадим Новинський, Микола Злочевський. Чому компанії найбагатших людей країни виступають проти ініціативи влади і не поспішають допомагати виробникам соціальних продуктів?

По-перше, офіційну позицію галузі висловила Асоціація газовидобувних компаній. Її суть – ухвалене урядом рішення незаконне та неринкове. По-друге, відсутній прозорий механізм постачання газу: відстежити цільове використання палива неможливо.

По-третє, є питання до компаній, які можуть допустити до торгів пільговим газом. Цей перелік склало Мінагрополітики. Серед акціонерів цих фірм є прізвища не менш заможних представників бізнесу, ніж серед видобувачів.

Тут і мільярдер Юрій Косюк з холдингом МХП, і компанії групи Kernel Андрія Веревського, і хлібобулочний бізнес мережі АЗС ОККО Віталія Антонова", - йдеться у матеріалі.

За словами співрозмовників ЕП в уряді, міністерський перелік попередній, і пільги отримають лише ті підприємства, які виробляють соціально важливі продукти.

"Компанії будуть відбиратися в ручному режимі, цим займається спеціально створений комітет", - запевнив співрозмовник.

Про необхідність покращення окремих процесів та організаційні збої під час підготовки та проведення торгів розповідають і учасники ринку.

Cпівзасновник групи компаній "Хлібодар" Сергій Чекальський наголосив, що до списку виробників потрапили підприємства, що не мають відношення до цієї проблематики.

"Потім список почистили. Вийшли на торги. Хтось із виробників купив 100% потреб, хтось 10%. Були й ті, хто закупив 300% від потреб.

Ми просимо уряд включити кілька осіб із профільних асоціацій до Комітету, який займається розподілом пільгового газу, тоді спільними зусиллями ми організуємо торги належним чином", - заявив бізнесмен.

Ще одну неофіційну причину опору видобувачів озвучив представник газової галузі.

"Майже всі великі видобувачі мають власні підприємства, які теж споживають газ. Я б не сказав, що в них багато зайвого ресурсу", - пояснив він.

Читайте детальніше у статті Миколи Топалова: Заводи зупиняються. Як уряд стримує ціни на газ і що з цього виходить

Нагадаємо:

На першому аукціоні з продажу природного газу підприємства соцсфери купили 1,3 млн кубометрів газу.

На другому аукціоні з продажу природного газу приватного видобутку підприємства соцсфери купили 510 тисяч кубомертів газу.

Міністерство агрополітики затвердило перелік із 6803 компаній, для яких обмежена націнка при постачанні природного газу.

Кабінет міністрів обмежив націнку при постачанні природного газу виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість на період дії карантину.

Граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку обмежили на рівні не більше 24% для виробників "соціальних" товарів.

Крім того, Кабмін зобов'язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на біржі (за винятком "Нафтогазу").

Економічна правда