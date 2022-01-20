Бизнес о торгах "социальным" газом: Список почистили, кто-то купил 300% от потребностей, а кто-то – 10%

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Решение Кабмина о торгах "социальным" газом имеет ряд проблем - в частности, отсутствует прозрачный механизм поставки газа, а добывающие компании заявляют о его незаконности и нерыночности.

Об этом говорится в статье ЭП.

"Среди акционеров крупнейших частных добывающих компаний – Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Вадим Новинский, Николай Злочевский. Почему компании богатейших людей страны выступают против инициативы властей и не спешат помогать производителям социальных продуктов?"

Во-первых, официальную позицию отрасли высказала Ассоциация газодобывающих компаний. Ее суть – принятое правительством решение незаконное и нерыночное. Во-вторых, отсутствует прозрачный механизм снабжения газа: отследить целевое использование топлива невозможно.

В-третьих, есть вопросы к компаниям, которые могут допустить к торгам льготным газом. Этот список составил Минагрополитики. Среди акционеров этих фирм есть фамилии не менее богатых представителей бизнеса, чем среди добытчиков.

Здесь и миллиардер Юрий Косюк с холдингом МХП, и компании группы Kernel Андрея Веревского, и хлебобулочный бизнес сети АЗС ОККО Виталия Антонова", – говорится в материале.

По словам собеседников ЭП в правительстве, министерский список предварительный, и льготы получат только те компании, которые создают социально принципиальные продукты.

"Компании будут отбираться в ручном режиме, этим занимается специально созданный комитет", – заверил собеседник.

О необходимости улучшения отдельных процессов и организационных сбоев при подготовке и проведении торгов рассказывают и участники рынка.

Сооснователь группы компаний "Хлебодар" Сергей Чекальский подчеркнул, что в список производителей попали предприятия, не имеющие отношения к этой проблематике.

"Потом список почистили. Вышли на торги. Кто-то из производителей купил 100% потребностей, кто-то 10%. Были и те, кто закупил 300% потребностей.

Мы просим правительство включить несколько человек из профильных ассоциаций в Комитет, занимающийся распределением льготного газа, тогда совместными усилиями мы организуем торги должным образом", - заявил бизнесмен.

Еще одну неофициальную причину сопротивления добытчиков озвучил представитель газовой отрасли.

"Почти все крупные добытчики имеют собственные предприятия, тоже потребляющие газ. Я бы не сказал, что у них много лишнего ресурса", - пояснил он.

Читайте подробнее в статье Николая Топалова: Заводы останавливаются: как правительство сдерживает цены на газ и что из этого получается

Напоминаем:

На первом аукционе по продаже природного газа предприятия соцсферы купили 1,3 млн кубометров газа.

На втором аукционе по продаже природного газа частной добычи предприятия соцсферы купили 510 тысяч кубомертов газа.

Министерство агрополитики утвердило список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставке природного газа.

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, имеющим существенную социальную значимость на период действия карантина.

Предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи ограничили на уровне не более 24% для производителей "социальных" товаров.

Кроме того, Кабмин обязал частные газодобывающие компании до 30 апреля 2022 продавать 20% объемов газа собственной добычи на бирже (за исключением "Нафтогаза").

Экономическая правда