Другі торги "соціальним" газом: виробники продуктів купили ще 500 тисяч кубів

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На другому аукціоні з продажу природного газу приватного видобутку підприємства соцсфери купили 510 тисяч кубомертів газу.

Про це свідчать дані "Української енергетичної біржі", на якій пройшли торги.

Мінімальна ціна реалізації - 5 412 грн, середньозважена - 12 141 грн, максимальна - 19 437 грн за тисячу кубометрів.

Серед компаній, які вийшли на торги: "Укрнафта", "ПГНК" Ігоря Коломойського і партнерів, "Західнадрасервіс" Зіновія Козицького, "Куб-газ", "Системойлінженеринг", "Нафтопромислова геологія" та "Перша українська газонафтова компанія" Миколи Злочевського та ін.

Загалом за два дні на торги вийшли 19 із 58 компаній.

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Як повідомило 18 січня Мінагрополітики, до торгів допустили ще 9 виробників продовольчих товарів (хлібовиробників):

ТТОВ "Васильківхлібпродукт";

ТТОВ "Ізюмський хлібокомбінат "Кулиничі";

ТОВ "Солодка хата";

ТОВ "Люботинський хлібопродукт";

ТОВ виробничо-комерційна фірма "Марганецький хлібозавод";

Фізична особа-підприємець Кіріченко В. Л.;

ТОВ "Умань Хліб Трейд";

ТОВ "Луцький хлібокомбінат";

Фізична особа-підприємець Патяка І. В.

Нагадаємо:

На першому аукціоні з продажу природного газу підприємства соцсфери купили 1,3 млн кубометрів газу.

Міністерство агрополітики затвердило перелік із 6803 компаній, для яких обмежена націнка при постачанні природного газу.

Кабінет міністрів обмежив націнку при постачанні природного газу виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість на період дії карантину.

Граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку обмежили на рівні не більше 24% для виробників "соціальних" товарів.

Крім того, Кабмін зобов'язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на біржі (за винятком "Нафтогазу").

Економічна правда