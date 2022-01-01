"Катастрофічні наслідки": в асоціації відреагували на регулювання цін на природний газ

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Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення Кабміну щодо обмеження націнки на природній газ виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість, суперечать чинному законодавству, порушує міжнародні зобов’язання та призведе до щорічного падіння газовидобутку.

Про це йдеться у прес-релізі.

За їх словами, прийняті кабміном постанови суперечать закону "Про ринок природного газу", адже передбачають, що починаючи з 1 січня до 30 квітня 2022 року включно, приватні газовидобувні компанії будуть зобов’язані щомісячно продавати 20% видобутого газу на товарній біржі за регульованою ціною.

Також за їх словами, це рішення буде означати відмову від міжнародних зобов’язань у частині створення єдиного ринку газу, у том числі Договору про створення Енергетичного Співтовариства та Угоди про Асоціацію. Окрім цього вони кажуть, що це вплине й на інвестиційну привабливість.

Тому на їхнє думку, це все призведе до щорічного падіння газовидобутку, зменшення податків у державний та місцевий бюджети, скорочення робочих місць в секторі та суміжних галузях.

"Досвід провідних європейських країн, які також стикнулися з енергетичною кризою свідчить, що вони не втручаються у функціонування ринку природного газу та не відмовляються від конкурентного ціноутворення.

Натомість, там влада йде шляхом підтримки населення та бізнесу: надає пільги та субсидії для вразливих домогосподарств за рахунок коштів держбюджету, тимчасово знижує податки для компаній та вводить одноразові виплати для споживачів", - зазначено в асоціації.

Там додали, що перед рішенням кабміну щодо обмежень, було проведено ряд зустрічей для пошуку шляхів зменшення негативного впливу аномальних стрибків цін на природний газ, в результаті яких було напрацьовано прозорий, ринковий, швидкий та зрозумілий механізм.

"Незважаючи на це, Кабінетом Міністрів України було фактично скасовано всі попередні домовленості, що унеможливлює оперативне вирішення проблеми.

Асоціація газовидобувних компаній закликає владу переглянути рішення про введення ручного регулювання ціни на видобутий газ", - йдеться у повідомленні.

У випадку, якщо думка газовидобувників буде проігнорована, компанії будуть відстоювати свої інтереси у встановленому законодавством порядку.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів обмежив націнку при постачанні природного газу виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість.

Кабмін додав до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, батон та олію соняшникову. Також уряд обмежив націнку на хліб житньо-пшеничний і батон у 10%.

За тиждень ціна газу на українській біржі знизилася майже на 11% – з 54,3 тис грн до 48 тис грн.

Компанія "Молочний альянс" заявила, що вважає недоцільною виробничу діяльність молочної галузі через зростання цін на енергоносії.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів розробляє механізми підтримки хлібопекарів і виробників інших соціальних харчових товарів через зростання цін на газ.

Підприємства кондитерської галузі змушені призупиняти виробництво частини асортименту продукції через рекордне зростання цін на газ.

Асоціації хлібопекарської галузі звернулися до президента Володимира Зеленського та Кабміну з проханням забезпечити "пільговий" газ для стабільності виробництва.