Майже 7 тисяч виробників соціальних товарів отримають пільги на газ

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Міністерство агрополітики затвердило перелік із 6803 компаній, для яких обмежена націнка при постачанні природного газу.

Про це йдеться у наказі №3 від 5 січня 2022 року.

Йдеться лише про компанії, що займаються виробництво соціально значущих продуктів. Наразі такими є пшеничне борошно, пастеризоване молоко, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця, птиця (курка) та соняшникова олія.

Напередодні уряд встановив граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку (без урахування ренти) на рівні не більше 24% у разі постачання таким компаніям.

Даною постановою уряд визначив підприємства, що отримуватимуть газ з обмеженою надбавкою.

Такі обмеження встановлені на період дії карантину, але не довше, ніж до 30 квітня 2022 року.

Нагадуємо:

Кабмін додав до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, батон та олію соняшникову. Також уряд обмежив націнку на хліб житньо-пшеничний і батон у 10%.

Представники низки галузей виступили з заявами, що не можуть стабільно працювати в умовах рекордних цін на газ. Зокрема, йдеться про молочні компанії та кондитерську галузь.

Асоціації хлібопекарської галузі звернулися до президента Володимира Зеленського та Кабміну з проханням забезпечити "пільговий" газ для стабільності виробництва.

Економічна правда