Приватних газодобувачів зобов'язали продавати 20% газу на біржі

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Кабмін зобов'язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на товарній біржі "Українська енергетична біржаˮ.

Про це йдеться у постанові № 1433 від 30 грудня, яке опублікували на Урядовому порталі.

Так, 20% обсягу видобутого приватникам газу внесли до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках.

Зазначена вимога не поширюється на державний "Нафтогаз України" та його дочірні компанії.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів обмежив націнку при постачанні природного газу виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість.

Кабмін додав до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, батон та олію соняшникову. Також уряд обмежив націнку на хліб житньо-пшеничний і батон у 10%.

За тиждень ціна газу на українській біржі знизилася майже на 11% – з 54,3 тис грн до 48 тис грн.

Компанія "Молочний альянс" заявила, що вважає недоцільною виробничу діяльність молочної галузі через зростання цін на енергоносії.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів розробляє механізми підтримки хлібопекарів і виробників інших соціальних харчових товарів через зростання цін на газ.

Підприємства кондитерської галузі змушені призупиняти виробництво частини асортименту продукції через рекордне зростання цін на газ.

Асоціації хлібопекарської галузі звернулися до президента Володимира Зеленського та Кабміну з проханням забезпечити "пільговий" газ для стабільності виробництва.

Економічна правда