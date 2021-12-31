Кабмін обмежив націнку при постачанні газу виробникам соціальних продуктів

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Кабінет міністрів обмежив націнку при постачанні природного газу виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість.

Про це йдеться у постанові № 1435 від 30 грудня, яку опублікували на Урядовому порталі.

Так, уряд встановив "на період дії карантину, але не довше ніж до 30 квітня 2022 року" граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не більше 24% при його постачанні компаніям, котрі займаються виробництвом продовольчих товарів із переліку товарів, які мають істотну соціальну значущість

Зокрема, йдеться про виробників борошна пшеничного, молока, хліба, яєць, курятини та олії.

При цьому, торгова надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб цих компаній встановлюється на рівні не вище за 1%.

Нагадуємо:

Кабмін додав до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, батон та олію соняшникову. Також уряд обмежив націнку на хліб житньо-пшеничний і батон у 10%.

За тиждень ціна газу на українській біржі знизилася майже на 11% – з 54,3 тис грн до 48 тис грн.

Компанія "Молочний альянс" заявила, що вважає недоцільною виробничу діяльність молочної галузі через зростання цін на енергоносії.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів розробляє механізми підтримки хлібопекарів і виробників інших соціальних харчових товарів через зростання цін на газ.

Підприємства кондитерської галузі змушені призупиняти виробництво частини асортименту продукції через рекордне зростання цін на газ.

Асоціації хлібопекарської галузі звернулися до президента Володимира Зеленського та Кабміну з проханням забезпечити "пільговий" газ для стабільності виробництва.

Економічна правда