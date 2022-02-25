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Європа наростила імпорт газу з РФ попри вторгнення в Україну

П'ятниця, 25 лютого 2022, 12:33

Експорт російського газу в Європу через Україну зріс на 38% в четвер і може зрости ще більше в п’ятницю попри повномасштабну війну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що на доданок до зростання на 38% у четвер, експорт російського газу зросте ще на 24% у п’ятницю, коли ЄС завершує підготовку пакету санкцій, який практично не торкнувся енергетичного сектору агресора.

Вищі обсяги експорту є незручним нагадуванням про енергетичну залежність Європи від Москви. Росія є газовим монополістом і забезпечує понад третину потреб регіону. Приблизно третина обсягу зазвичай проходить транзитом через Україну.

На тлі збільшення транзиту ціни на газ обвалился відносно рівнів четверга на 24% до 1208.12 долара за тисячу кубів. 

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