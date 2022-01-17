Перші торги "соціальним" газом: виробники продуктів купили 1,3 мільйона кубів

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На першому аукціоні з продажу природного газу підприємства соцсфери купили 1,3 млн кубометрів газу.

Про це свідчать дані "Української енергетичної біржі", на якій пройшли торги.

Видобувні компанії, які виходили на торги з продажом газу, продали весь заявлений ресурс січня.

Ціни реалізації: мінімальна - 6 153,6 грн, середньозважена - 11 599,43 грн, максимальна - 17 769,91 грн за тисячу кубів.

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Нагадаємо:

Перші торги з продажу газу власного видобутку для соціальних підприємств відбулися 17 січня о 15:00.

Міністерство агрополітики затвердило перелік із 6803 компаній, для яких обмежена націнка при постачанні природного газу.

Кабінет міністрів обмежив націнку при постачанні природного газу виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість на період дії карантину.

Граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку обмежили на рівні не більше 24% для виробників "соціальних" товарів.

Крім того, Кабмін зобов'язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на біржі (за винятком "Нафтогазу").

Економічна правда