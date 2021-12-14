ОГХК втратив потенційних міжнародних інвесторів через відсутність гарантій

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Міжнародні компанії, попри зацікавленість в об’єкті, не готові брати участь у приватизації АТ "ОГХК" без надання урядом гарантій захисту великих інвестицій.

Про це повідомляє BDO Corporate Finance, яка є радником із приватизації "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

На 14 грудня, за три дні до аукціону, гарантії так і не були схвалені Кабміном. Водночас прийом заявок на аукціон завершився 9 грудня.

Фонд державного майна ще у жовтні разом із BDO від імені інвесторів вніс на розгляд КМУ проєкт розпорядження щодо надання таких гарантій.

Уряд просили передбачити запевнення того, що вся надана інформація про підприємство відповідає дійсності. А водночас – гарантії готовності держави до компенсації у разі, якщо, наприклад, підприємство зазнає збитків, викликаних подіями до продажу.

Також направлено проєкт Меморандуму про взаєморозуміння щодо сприяння та захисту великих інвестицій, який мав би бути укладений між переможцем аукціону та Кабміном.

"Міжнародні інвестори позитивно оцінили результати підготовки "ОГХК" до приватизації та привабливість компанії. Водночас певні ризики ведення бізнесу в Україні, а також непросте минуле об’єкта залишаються стримуючим чинником для великих інвестицій",– – зазначає Віталій Струков, керуючий партнер BDO Corporate Financе.

За його словами, участь міжнародних компаній у великій приватизації стане можливою тоді, коли інвестори будуть впевнені в захищеності їхнього бізнесу в Україні.

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Нагадуємо:

Фонд державного майна призначив нову дату аукціону з приватизації АТ "ОГХК" на 20 грудня 2021 року. Раніше дату вже декілька разів переносили через відсутність достатньої кількості заявок.

BDO Корпоративні Фінанси ще у жовтні заявив, що більшість потенційних інвесторів відмовились від участі в аукціоні, зокрема, через інвестиційні ризики в Україні.

Згідно фінзвітості компанії за половину 2021 року, компанія отримала 283,9 млн грн чистого прибутку. Валовий прибуток становив 697,6 млн грн. Операційний прибуток становив 344 млн грн.

Економічна правда