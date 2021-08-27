Фонд держмайна скасував приватизаційний аукціон по ОГХК

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Фонд держмайна прийняв рішення про скасування приватизаційного аукціону АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", оскільки після перевірки отриманих заявок до торгів може бути допущено тільки одного учасника. Нова дата аукціону буде оголошена найближчим часом.

Про це ЕП повідомили у Фонді.

Зазначається, що найближчим часом ФДМУ ініціює збір аукціонної комісії для затвердження нової дати аукціону.

До Фонду держмайна надійшло 3 заявки для участі в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК" - двоє з потенційних учасників подали неповний пакет документів.

"Процедура проведення аукціонів великої приватизації не передбачає можливості доопрацювання заявок, відповідно цим претендентам було відмовлено в участі в аукціоні.

В рамках чинного законодавства, аукціон з одним учасником відбутися не може. Фонд прийняв рішення про скасування аукціону 31 серпня та повторне оголошення дати проведення", - пояснили у Фонді держмайна.

У відомстві додають, що, як і було заплановано, приватизаційний аукціон відбудеться у 2021 році.

"Наша мета - забезпечити максимальну конкуренцію на приватизаційному аукціоні "ОГХК". Тільки так держава зможе отримати максимум надходжень від продажу компанії.

Перенесення аукціону дасть можливість потенційним учасникам доопрацювати документи та повторно направити заявки. Ми також очікуємо заявок від інших великих гравців ринку, які до цього моменту вивчали дані про "ОГХК", але, за інформацією радника, їм не вистачило 2 місяців, відведених законодавством на підготовку, щоб завершити всі процедури аудиту та прийняти інвестиційне рішення. Нова дата аукціону буде оголошена найближчим часом", - заявив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко.

"ОГХК - це привабливий об'єкт, зацікавленість в якому висловлюють багато міжнародних компаній. На етапі підготовки підприємством цікавилися кілька десятків потенційних покупців. З них 18 підписали Договори про конфіденційність з ФДМУ і отримали доступ до інформації для проведення дью ділідженсів і підготовки до аукціону. Більше половини активно робили дью ділідженси, візити на виробничі активи.

Але для великих корпорацій прийняття рішення про придбання компанії - кропіткий і досить тривалий процес. Від ряду інвесторів ми отримували повідомлення, що відведених законом 2 місяців перед аукціоном недостатньо для аналізу всієї інформації про підприємство, проведення дью ділідженсу, власної оцінки та формування ціни на аукціон і прийняття фінального рішення", - сказав керуючий партнер BDO Корпоративні фінанси (BDO Corporate Finance) Віталій Струков.

Компанія є радником ФДМУ по приватизації АТ "ОГХК".

За словами Струкова, деякі інвестори повідомили, що часу мало, але до останнього дня намагалися встигнути і не встигли.

"Перенесення аукціону дозволить потенційним покупцям завершити аналіз даних про ОГХК, без поспіху провести необхідні розрахунки, сформувати ціну і узгодити участь на рівні правління і наглядової ради.

Склалася дуже сприятлива ситуація для успішної приватизації ОГХК на глобальному ринку і всіма підготовчими кроками вже підігріто інтерес. Додатковий час на підготовку гарантує, що в торгах буде конкурувати більше компаній, отже держава отримає максимум коштів до бюджету, а підприємство - надійного інвестора", - резюмував він.

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Нагадуємо:

Компанія "Стугна лімітед" повідомила про намір придбати 100% акцій АТ "Об'єднана гірно-хімічна компанія".

За даними системи Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником "Стугна лімітед" є Віталій Вайнштейн. Міноритарним власником є компанія, що належить Юрію Мандригелі.

За даними порталу "Посіпаки", Віталій Вайнштейн був помічником народного депутата Олександра Грановського.

Аукціон з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) відбудеться 31 серпня 2021 року.

Кабмін затвердив умови приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, яка є одним із найбільших видобувачів титанових та цирконових руд у світі - стартова ціна повинна бути не менша за 3,7 млрд грн.

У Фонді держмайна сподіваються на зростання вартості під час очікуваного в липні приватизаційного конкурсу ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", наразі стартову ціну запропоновано у 3,7 млрд грн.

Повідомлялось, що на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.

Економічна правда