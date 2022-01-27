ОГХК можуть знову виставити на продаж не раніше весни

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Після скасування аукціону з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" у грудні її можуть вчетверте виставити на продаж навесні.

Про це голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко розповів в інтерв’ю mind.ua.

Він зазначив, що нової дати аукціон ще не призначено, наразі проводяться консультації з урядом.

Фонд розглядає три сценарії майбутнього продажу ОГХК. Перший – залишити умови незмінними і виставити на повторний аукціон. Також розглядається можливість зменшити стартову ціну з 3,7 млрд грн на суму, яку визначить радник з приватизації.

Інший шлях – отримати оцінку запасів за міжнародними стандартами (система JORC). Проте, додав Сенниченко, це коштує 500 тисяч доларів та потребує близько пів року часу.

Він зауважив, що у разі ухвалення подальшого сценарію зараз знадобить ще близько місяця на адміністративно-процедурні рішення, після чого збирається аукціонна комісія і призначає дату.

Цю дату не можна визначити раніше, ніж за два місяці, тобто, нові торги можуть бути вже навесні. Якщо буде обрано сценарій на пониження ціни, аукціон може відбутися восени.

"Та я думаю, що найправильніший варіант – чим швидше, тим краще, бо стан активів із часом, на жаль, не поліпшується", – додав голова ФДМ.

Нагадуємо:

До Фонду державного майна надійшли дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК", що був запланований на 20 грудня 2021 року. Одна з заявок не відповідала вимогам чинного законодавства, тому аукціон визнано таким, що не відбувся.

Міжнародні компанії, попри зацікавленість в об’єкті, не готові брати участь у приватизації АТ "ОГХК" без надання урядом гарантій захисту великих інвестицій.

Фонд державного майна призначив нову дату аукціону з приватизації АТ "ОГХК" на 20 грудня 2021 року. Раніше дату вже декілька разів переносили через відсутність достатньої кількості заявок.

BDO Корпоративні Фінанси ще у жовтні заявив, що більшість потенційних інвесторів відмовились від участі в аукціоні, зокрема, через інвестиційні ризики в Україні.

Згідно фінзвітості компанії за половину 2021 року, компанія отримала 283,9 млн грн чистого прибутку. Валовий прибуток становив 697,6 млн грн. Операційний прибуток становив 344 млн грн.