ОГХК потерял возможных международных инвесторов из-за отсутствия гарантий
Международные компании, несмотря на заинтересованность в объекте, не готовы участвовать в приватизации АО "ОГХК" без предоставления правительством гарантий защиты крупных инвестиций.
Об этом сообщает BDO Corporate Finance, являющаяся советником по приватизации "Объединенной горно-химической компании".
На 14 декабря, за три дня до аукциона гарантии так и не были одобрены Кабмином. Прием заявок на аукцион завершился 9 декабря.
Фонд государственного имущества еще в октябре вместе с BDO от имени инвесторов внес на рассмотрение КМУ проект распоряжения о предоставлении таких гарантий.
Правительство просили предусмотреть заверение того, что вся предоставленная информация о предприятии соответствует действительности. А вместе с тем – гарантии готовности государства к компенсации в случае, если, например, предприятие терпит убытки, вызванные событиями к продаже.
Также направлен проект Меморандума о взаимопонимании по содействию и защите крупных инвестиций, который должен быть заключен между победителем аукциона и Кабмином.
"Международные инвесторы положительно оценили результаты подготовки ОГХК к приватизации и привлекательность компании. В то же время, определенные риски ведения бизнеса в Украине, а также непростое прошлое объекта остаются сдерживающим фактором для крупных инвестиций", – отмечает Виталий Струков, управляющий партнер BDO Corporate Finance.
По его словам, участие международных компаний в крупной приватизации станет возможным тогда, когда инвесторы будут уверены в защищенности их бизнеса в Украине.
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Напоминаем:
Фонд госимущества назначил новую дату аукциона по приватизации АО "ОГХК" на 20 декабря 2021 года. Ранее дату уже несколько раз переносили из-за отсутствия достаточного количества заявок.
BDO Корпоративные Финансы еще в октябре заявил, что большинство потенциальных инвесторов отказалось от участия в аукционе, в частности, из-за инвестиционных рисков в Украине.
Согласно финотчетности компании за половину 2021 года компания получила 283,9 млн грн чистой прибыли. Валовая прибыль составила 697,6 млн. грн. Операционная прибыль составила 344 млн. грн.
Экономическая правда
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