Радник з приватизації ОГХК звернувся до уряду по додаткові гарантії для захисту інвесторів

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Радник з приватизації АТ "ОГХК" - "BDO Корпоративні Фінанси" - заявив, що більшість потенційних інвесторів відмовились від участі в аукціоні, зокрема, через інвестиційні ризики в Україні.

Про це йдеться у позиції аудиторсько-конслантигової групи BDО в Україні.

"Радник і Фонд держмайна провели ґрунтовну підготовчу роботу з приватизації АТ "ОГХК", і разом з міжнародними офісами BDO International провели комунікації з понад 100 міжнародними стратегічними інвесторами та інвестиційними фондами.

29 потенційних інвесторів, з яких 16 іноземні, цікавилися активом і підписали договір про конфіденційність. Більшість з них відмовились від участі в аукціоні не лише через брак часу на проведення Due Diligence, проходження процедур погодження у своїх корпораціях, але через інвестиційні ризики в Україні", - кажуть у BDO.

Там додають, що протягом проведення Дью Ділідженсів щодо АТ "ОГХК" з боку інвесторів, відбувалися втручання правоохоронних органів у господарську діяльність ОГХК, блокування роботи головного офісу компанії, виявлялися ризики судових процесів тощо.

"Необхідно утримати зацікавленість репутаційних міжнародних інвесторів, які, у випадку успішної приватизації АТ "ОГХК", принесуть мільярди гривень прямих надходжень до державного бюджету й додаткових інвестицій в розвиток компанії.

На підставі звернень міжнародних інвесторів ми, як радник з приватизації АТ "ОГХК", звернулися до уряду України про необхідність надання гарантій щодо захисту майбутніх інвестицій для учасників аукціону з приватизації", - наголошує BDO Україна.

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Нагадуємо:

Згідно фінзвітості компанії за половину 2021 року, компанія отримала 283,9 млн грн чистого прибутку. Валовий прибуток становив 697,6 млн грн. Операційний прибуток становив 344 млн грн.

Аукціонна комісія Фонду державного майна на засіданні 30 серпня визначила 29 жовтня як нову дату приватизаційного аукціону АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Фонд держмайна скасував приватизаційний аукціон АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", оскільки після перевірки отриманих заявок до торгів може бути допущено лише одного учасника.

Економічна правда