ОГХК у 2021 заплатила понад 250 мільйонів дивідендів

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"Об’єднана гірничо-хімічна компанія" у 2021 році заплатила державі дивідендів на 253 мільйони.

Про це йдеться у прес-релізі.

З цієї суми 184 млн склали виплати по дивідендах за 2020 рік, ще 68 млн – доплати за 2018 рік.

Також там зазначили, що загальна сума відрахувань до бюджетів усіх рівнів у 2021 році складає близько 873,4 млн, що в 2,2 рази більше за показник 2020 року – 381,3 млн.

Нагадаємо:

До Фонду державного майна надійшли дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК", що був запланований на 20 грудня 2021 року. Одна з заявок не відповідала вимогам чинного законодавства, тому аукціон визнано таким, що не відбувся.

Міжнародні компанії, попри зацікавленість в об’єкті, не готові брати участь у приватизації АТ "ОГХК" без надання урядом гарантій захисту великих інвестицій.

Фонд державного майна призначив нову дату аукціону з приватизації АТ "ОГХК" на 20 грудня 2021 року. Раніше дату вже декілька разів переносили через відсутність достатньої кількості заявок.

BDO Корпоративні Фінанси ще у жовтні заявив, що більшість потенційних інвесторів відмовились від участі в аукціоні, зокрема, через інвестиційні ризики в Україні.

Згідно фінзвітості компанії за половину 2021 року, компанія отримала 283,9 млн грн чистого прибутку. Валовий прибуток становив 697,6 млн грн. Операційний прибуток становив 344 млн грн.