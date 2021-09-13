Світовий банк про корпоративне управління в Україні: У деяких питаннях відбувся відкат назад

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Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде заявила, що впровадження корпоративного управління в Україні відстає і в деяких питаннях відбувся відкат назад.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"За останні роки досягнуто значних успіхів в прийнятті законодавств і зміцненні систем, які регулюють діяльність держпідприємств.

У той же час відстає впровадження практики корпоративного управління, де в певних питаннях відбувся навіть відкат назад", - підкреслила вона.

Віце-президент СБ навела приклад: лише в 9 державних підприємствах наглядові ради призначені згідно з новими положеннями.

"Право управління державними підприємствами та нагляд за їх діяльністю залишаються розпорошеними між 96 міністерствами та відомствами, що ускладнює подальше впровадження реформи.

У результаті державні підприємства продовжують функціонувати в умовах надмірного політичного впливу, неконкурентних практик у виборі на ключові керівні посади, непрозорих систем оплати праці для вищого персоналу і неефективних механізмів контролю і підзвітності", - додала Б'єрде.

Вона також підкреслила важливість невтручання у виконання наглядової ради держпідприємств та їх членами своїх управлінських функцій.

За її словами, вдосконалення корпоративного управління в Україні вимагає прийняття нового закону про корпоративне управління на держпідприємствах і реалізації його на практиці.

"Ми також закликаємо НБУ зберігати свою роль незалежного спостерігача за банківським сектором", - резюмувала Б'єрде.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде 12-15 вересня 2021 року здійснить свій перший офіційний візит до України.

Три незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз" 7 вересня подали у відставку,напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував конкурс на посади до наглядової ради.

Згодом вони пояснили, що йдуть у відставку через відсутність порозуміння з правлінням НАКу і вони "не можуть забезпечувати належну роботу членів правління".

У Державному департаменті США висловили стурбованість кризою в управлінні "Нафтогазом", в тому числі відставками незалежних членів правління.

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", а потім знову їх переобрав.