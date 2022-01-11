Світовий банк знизив прогноз зростання світової економіки у 2022 році

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Світовий банк погіршив прогноз щодо темпів зростання глобальої економіки - банк очікує сповільнення зростання з 5,5% у 2021 році до 4,1% у 2022 і 3,2% у 2023 роках.

Про це повідомляється у доповіді Світового банку про глобальні економічні перспективи.

"Після сильного відновлення в 2021 році світова економіка починає помітно сповільнюватися на тлі нових загроз від штамів COVID-19 та зростання інфляції, боргів та нерівності доходів, що може поставити під загрозу відновлення країн, що розвиваються.

Очікується, що глобальне зростання помітно сповільниться з 5,5 відсотка в 2021 році до 4,1 відсотка в 2022 році і 3,2 відсотка в 2023 році, оскільки відкладений попит згасає, а фіскальна та монетарна підтримка в усьому світі припиняється", - кажуть у Світовому банку.

Прогноз на поточний рік знижено на 0,2 п. п. порівняно з червнем.

"Світова економіка одночасно стикається з COVID-19, інфляцією та невизначеністю політики, а державні витрати та монетарна політика знаходяться на незвіданій території. Зростаюча нерівність і проблеми безпеки є особливо шкідливими для країн, що розвиваються", - сказав президент Групи Світового банку Девід Малпасс.

"Щоб вивести більше країн на сприятливий шлях зростання, потрібні узгоджені міжнародні дії та комплексний набір відповідей національної політики", - додав він.

У Світовому банку заявляють, що уповільнення збігатиметься зі збільшенням розбіжностей у темпах зростання між країнами з розвиненою економікою та країнами, що розвиваються.

Очікується, що зростання в країнах з розвиненою економікою знизиться з 5 відсотків у 2021 році до 3,8 відсотка в 2022 році та 2,3 відсотка в 2023 році — ці помірні темпи будуть достатніми для відновлення виробництва та інвестицій до допандемічних тенденцій в цих економіках.

Проте в країнах з економікою, що розвивається, очікується, що зростання впаде з 6,3% у 2021 році до 4,6% у 2022 році та 4,4% у 2023 році.

"До 2023 року всі країни з розвиненою економікою досягнуть повного відновлення виробництва; однак обсяг виробництва в країнах, що розвиваються, залишатиметься на 4 відсотки нижчим за тенденцію до пандемії.

Для багатьох вразливих економік невдача є ще більшою: виробництво в слабких і постраждалих від конфліктів економіках буде на 7,5% нижчим за тенденцію до пандемії, а виробництво малих острівних держав буде на 8,5 відсотка нижче", - додають у Світовому банку.

У США на 2022 рік Світовий банк прогнозує зростання ВВП на 3,7% - це на 0,5 п.п. у нижче, ніж раніше. У Китаї прогнозується зростання у 2022 році на 5,1% – прогноз знижений на 0,3 п.п.

"Першочерговим завданням має бути забезпечення більш широкого та справедливого розповсюдження вакцин, щоб пандемію можна було взяти під контроль", - сказала керуючий директор Світового банку з політики розвитку та партнерства Марі Пангесту.

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Економічна правда