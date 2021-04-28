Кабмін призначив Вітренка головою "Нафтогазу"

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Про це повідомляється на "Урядовому порталі".

Зазначається, що 28 квітня уряд провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України".

"Під час засідання розглянуто звіт про діяльність державної компанії НАК "Нафтогаз України" у 2020 році. Чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.

Відповідний фінансовий план був запропонований самим керівництвом НАК "Нафтогаз України" у грудні 2020 року. За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу Наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнано незадовільною", - підкреслюють в Кабміні.

"Відповідно, з 28 квітня 2021 року припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича.

За результатами засідання загальних зборів акціонерів НАК "Нафтогаз України" нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі. Водночас, оголошено конкурсний відбір кандидатів на зайняття посад чотирьох незалежних членів Наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Відповідно, незалежні члени та представники держави у Наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників", - заявили в уряді.

"Також прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України". Юрій Вітренко має багаторічний успішний досвід у сфері енергетики та у 2018 році обіймав посаду виконавчого директора НАК "Нафтогаз України".

Перед новим керівником компанії поставлено завдання щодо системного збільшення видобутку українського газу, а також сприяння у формуванні повноцінного та справедливого ринку газу в Україні", - заявили в Кабміні.

Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики призначили заступника міністра енергетики Бойка Юрія Миколайовича.

Перед цим джерела ЕП в Кабміні повідомляли, що на посаді голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого у середу звільнив уряд, тимчасово замінить Юрій Вітренко.

"На рік буде призначено Вітренка. Повноваження наглядової ради теж припинено", - повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.



Нагадаємо:

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Водночас Коболєв написав у Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та заяви про відставку не писав.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту, зокрема розглянуть призначення міністра енергетики.

Раніше виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із пропозицією звільнити голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва та розірвати контракт з усіма членами Наглядової ради компанії.