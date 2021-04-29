Переворот в "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва?

Главный игрок газового рынка, НАК "Нафтогаз Украины", получил новое первое лицо – Юрия Витренко.

Это решение сделало вакантным кресло главы Минэнерго, которое Витренко занимал с начала года, но уже скоро и эта вакансия будет заполнена.

ЭП разбиралась в произошедших и будущих кадровых многоходовках.

Новый министр. Кто он?

С первых чисел апреля, когда стало известно о готовящемся уходе Витренко, вопросом №1 была фамилия нового министра энергетики.

Назывались разные кандидатуры, но в финал вышел вице-президент НАЭК "Энергоатом" Герман Галущенко: накануне парламентский комитет по ТЭК рекомендовал утвердить его в должности. Из 24-х членов комитета воздержалось только пятеро, двое – не голосовали, остальные – "за".

В какой-то степени это численное соотношение можно считать зеркалом будущего голосования Верховной рады. Ведь костяк "энергокомитета" – это группы Рината Ахметова и Игоря Коломойского, которые вместе с остатками депутатских "штыков" Владимира Зеленского и формируют парламентское большинство.

Широкому кругу фамилия Галущенко ни о чем не говорит, поэтому возникает резонный вопрос – откуда к "темной лошадке" такое доверие сразу двух крупнейших бизнес-групп?

"Герман – чрезвычайно гибкий. Он никогда первым не пойдет на обострение", – так ЭП описал нового потенциального министра один из членов правительства. И эти слова находят подтверждение на практике: Галущенко смог сохранить отношения с командой Зеленского и во времена Алексея Гончарука, и при Денисе Шмыгале.

С предыдущим премьером у него сложились товарищеские отношения за счет совместного спортивного хобби. При этом к себе в команду его звал Тимофей Милованов – будучи главой Минэкономики, он планировал сделать Галущенко государственным секретарем этого ведомства. Воплотить эти планы в жизнь не удалось из-за отставки Гончарука, повлекшей за собой глубокую кадровую перестановку всего правительства.

Сейчас, когда Алексей Гончарук не оказывает никакого влияния на решения власти, Галущенко общается с властью через другой канал – первого помощника президента Сергея Шефира.

Для последнего мнение Галущенко давно имеет значение. По словам собеседников в правительстве, Шефир не первый год советуется с Галущенко по кадровым вопросам в энергетике.

Без п'яти хвилин міністр Герман Галущенко

По данным ЭП, сам Галущенко от своего нынешнего потенциального назначения не в восторге.

"У него отличная зарплата в "Энергоатоме" – в разы больше, чем будет в Минэнерго. При этом ответственности в министерстве в разы больше. Он не хотел, но его попросили так, что он не смог отказаться", – так со слов собеседника ЭП, представляющего Кабмин, выглядела процедура определения нового кандидата на роль хозяина кабинета на ул.Хрещатик, 30.

От Минэнерго к "Нафтогазу"

В своем назначении Галущенко уверен до такой степени, что уже даже начал формировать собственную команду. По данным ЭП, она будет состоять из четырех заместителей министра.

Максима Немчинова (сейчас является замглавы Минэнерго), Юрия Власенко (директор департамента энергорынка НКРЭКУ), Алексея Куракова (член дирекции "Центрэнерго") и Юлии Пидкоморной (глава Украинской энергоассоциации).

Собственно, эти фамилии и будут вершить судьбу Минэнерго. Но свои действия команде Галущенко во многом нужно будет координировать со своим предшественником Юрий Витренко, которого накануне Кабмин назначил главой главного игрока газового рынка НАК "Нафтогаз Украины".

Витренко назначен вместо Андрея Коболева, и это решение стало неожиданностью для всех, включая самого теперь уже экс-главу правления. "Узнал из новостей. Комментировать не могу", – написал Коболев в Facebook.

В "Нафтогазе" рокировку Коболева на Витренко уже назвали "юридической манипуляцией". Речь о том, что существующая нормативная база предусматривает возможность увольнения первого лица НАК только после одобрения наблюдательного совета компании, большинство членов которого являются независимыми от правительства.

Но в случае с сегодняшними событиями было решено поступить проще: вместе с Коболевым правительство уволило весь набсовет, а потом его переназначило.

В публичных пояснениях к происходящему команды Коболева говорится, что "Нафтогаз" оперирует большими суммами, которые сейчас находятся под угрозой нецелевых трат. "На наших счетах сегодня эквивалент 57 миллиардов гривен. Эти деньги могут быть использованы не по назначению".

Сам Коболев, называя причины своей отставки, в комментарии УП также подчеркнул, что цель – средства Группы "Нафтогаз".

Андрій Коболєв та Юрій Вітренко колись працювали в одній команді, а потім стали заклятими ворогами фото новое время

Озвученная представителями НАК версия имеет право на жизнь, но она точно не единственная причина увольнения Коболева. Прошлый год вновь стал годом падения добычи газа, хотя и президент, и премьер не раз называли приоритетной именно эту задачу.

Из отчетности "Нафтогаза" следует, что крупнейшее газодобывающее предприятие страны "Укргаздобыча" в 2020 году добыло 14,4 млрд кубов газа, ухудшив тем самым показатель 2019 года почти на 5%.

Пока прогресс в этом направлении сводится к переписыванию стратегий очередным новым менеджером, отвечающим за добычу.

При этом базовые подходы никак не меняются: как не было, так и нет прописанной ответственности за невыполнение программы добычи или, например, за испорченные запасы углеводородов.

"Берутся непростительные, расстрельные риски с операционной деятельностью и эксплуатационными режимами месторождений. Посмотрите, что произошло с Тимофеевским и Западно-Хрестищенским месторождениями (принадлежат "Укргаздобыче". – ЭП).

Их "обводнили", потому что газ нужен был "сегодня", в 2017-2018 годах. Грубо говоря, они убили два месторождения, гонясь за сиюминутным выполнением плана. Это путь в никуда", – описывал работу госкомпании соратник Андрея Коболева Андрей Фаворов.

Парадокс заключается еще и в том, что уже третья за каденцию Коболева программа разрабатывалась при участии директора по трансформации "Нафтогаза" Отто Ватерландера, который на позиции менеджера McKinsey приложил руку к уже признанной провальной инвестиционной программе "20/20" ("Укргаздобыча" к 2020 году должна была выйти на уровень добычи газа в 20 млрд куб м ежегодно, ЭП).

В кабинетах НАКа новую стратегию Ватерландера называют "переписанным "Тризубом" с более дорогой презентацией". Последнюю готовил упомянутый Фаворов, который покинул компанию в апреле прошлого года.

После отделения газотранспортной системы от "Нафтогаза" потерю части доходов от транзита у Коболева планировали компенсировать за счет наращивания объемов продаж газа населению после запуска рынка с 1 августа.

До этого весь объем бытовым потребителям по спецобязательствам поставляли газсбыты, основная часть которых принадлежит Дмитрию Фирташу. Однако после 9 месяцев борьбы за потребителей команде Коболева удалось отвоевать у олигарха 7% рынка. Эта цифра далека от планов, которые озвучивались менеджерами НАКа. Но на ней все и закончилось.

Недавно "Нафтогаз" и "Йе Энергия" Фирташа подписали договор, который предусматривает, что НАК будет продавать свой газ сбытам Фирташа, а те – перепродавать населению.

Горячие головы тут же стали говорить, что этот контракт – свидетельство сговора Коболева с Фирташем, но это не так. По данным ЭП, "Нафтогаз" решил продавать ресурс "Йе Энергии", чтобы заблокировать планы Юрия Витренко отнять у НАК монопольное право распоряжения газом "Укргаздобычи".

Идея Витренко заключалась в том, чтобы нормативно разрешить "Укргаздобыче" продавать свой ресурс всем участникам рынка, а не одному НАКу, как это происходит сейчас. Но Коболев сработал на опережение.

"Он подписал с "Йе Энергией" годовой договор, и таким образом показал, что "Укргаздобыче" на свободном рынке продавать уже просто нечего – мол, она весь свой газ будет продавать "Нафтогазу", а тот – "Йе Энергии", – так ЭП объяснил стратегию один из членов правительства.

Это решение эффективно с точки зрения "Нафтогаза", но не "Укргаздобычи", которая таким образом лишилась возможности продавать свой ресурс на конкурентном рынке по рыночной, более высокой, а не ручной НАКовской, цене.

С другой стороны, у Коболева просто не было выбора. Из финансовой отчетности "Нафтогаза" следует, что он закончил 2020-й финансовый год с убытком в 19 млрд гривен, хотя была обещана прибыль, и в 2021-м эту ситуацию нужно было поправлять любыми доступными способами.

Эра Витренко

Еще с прошлого года сторона Коболева не упускала возможности донести до прессы главную мысль: окружение Зеленского нацелено на установление тотального контроля над основными госпредприятиями. И, понятное дело, одним из них является "Нафтогаз".

Основная роль в этой инициативе небезосновательно отводилась команде главы Офиса президента Андрея Ермака. Так что сейчас, когда Коболев остался без работы, у его окружения есть право сказать: "мы же предупреждали!".

По данным ЭП, с тем же Ермаком связывается и сегодняшнее утверждение кандидатуры Витренко. И на этом этапе есть одна, кажущаяся очевидной, несостыковка.

Дело в том, что Витренко имеет славу "неконтролируемого менеджера". Это показала его работа в "Нафтогазе", когда он, будучи интегрированным в жесткую управленческую вертикаль, позволял себе публично критиковать своего тогдашнего руководителя Коболева.

Отсюда сам собой напрашивается вопрос, как Ермак собирается управлять "Нафтогазом" через "неуправляемого" Витренко?

Ответить на этот вопрос помогут два факта.

Во-первых, Витренко не такой неуправляемый, как кажется. Это хорошо показал опыт его работы на предыдущей должности. За 4 месяца в статусе и.о. министра энергетики Витренко ни разу не позволил себе критиковать команду Зеленского, при том, что явно было за что: та дважды провалила его назначение в Верховной раде, и позволяла себе принятие очевидно антирыночных решений.

Во-вторых, он на практике показал, что определяет союзников не по принципу профессионализма, а по принципу единомыслия. И это, наверное, самая главная проблема нового главы "Нафтогаза".

Здесь уместно вспомнить кейс с Виталием Волынцом – бывшим главой "Нафтогаз-Трейдинг", который в 2018-м работал в "Нафтогазе" в вертикали Юрия Витренко.

НАК создавал "Нафтогаз-Трейдинг" для наращивания объемов продаж газа на рынке, но этот план не удался.

"Я его (Волынца. – ЭП) уволил, потому что он "трейдер от Бога". Умудрился потерять более 300 млн грн за два месяца работы в "Нафтогаз-Трейдинг". У человека нет опыта работы в трейдинге, у него два года опыта работы в туристическом агентстве.

Волынец – типичный витренковский кадр, он же его назначал и "крышевал", когда этот "турист" потерял более 300 млн грн", – такую характеристику Волынцу в свое время давал Фаворов.

Витренко давно в конфликте с Фаворовым, поэтому последнего легко заподозрить в ангажированности. Но это тот случай, который подтвержден в том числе документами.

В распоряжении ЭП есть внутренние протоколы "Нафтогаза", из которых следует, что "Нафтогаз-Трейдинг" во времена управления Волынцом купил под трейдера ООО "Международная газовая компания" крупную партию газа, но впоследствии тот от приобретения ресурса отказался.

Из-за этого "Нафтогаз-Трейдинг" не только был вынужден тратить миллионы на закачку этого непроданного ресурса в хранилища, но и не смог перепродать этот газ, потому что в тот период цены на рынке начали падать.

Из-за этой истории Волынец был с треском уволен из "Нафтогаз-Трейдинга".

Но была ли критика в его адрес со стороны Юрия Витренко? Нет, как и не было публичного покаяния по допущенным ошибкам команды Андрея Коболева.

Может ли в таком случае со сменой первого лица в стратегии "Нафтогаза" что-то принципиально измениться?