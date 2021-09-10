Віцепрезидент Світового банку їде до України

фото: Світовий банк

Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде 12-15 вересня 2021 року здійснить свій перший офіційний візит до України.

Про це повідомляє прес-служба представництва Світового банку в Україні.

Зазначається, що під час візиту Анна Б'єрде зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими представниками уряду.

"Вона також проведе зустрічі з представниками іноземних посольств, партнерами з міжнародних організацій з розвитку, представниками українських наукових кіл.

У ході поїздки пані Б'єрде відвідає приватне фермерське господарство, щоб ознайомитись із впровадженням земельної реформи, яку підтримує Світовий банк", - додали в СБ.

Анна Б'єрде, громадянка Швеції, є віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії з 1 травня 2020 року. На цій посаді вона керує стратегічною, аналітичною, операційною роботою банку та обміном знань у регіоні.

Нагадаємо:

Під час зустрічі з міністром фінансів Марченком представники Світового банку зазначили, що готові виділити Україні 230 млн доларів до грудня 2021 року в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Економічна правда