Незалежні члени наглядової ради Нафтогазу подали у відставку

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Три незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз" 7 вересня подали у відставку, напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував конкурс на посади до наглядової ради.

Про це ЕП повідомили джерела у НАК "Нафтогаз".

Так, йдеться про відставку трьох незалежних членів наглядової ради: Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена та Споттісвуд Клер Мері Джоан.

У квітні п'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Йшлося про Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлію Ковалів та Наталію Бойко.

Згодом членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік. Таким чином, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Достроково було припинено повноваження Роберта Бенша як представника держави. Натомість на цю посаду призначили заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко.

Прем'єр Денис Шмигаль 7 вересня повідомив, що надав доручення першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Роберт Бенш поскаржився голові правління компанії Юрію Вітренкові, що голова ради Клер Споттісвуд довгий час не допускає його до засідань.

Економічна правда