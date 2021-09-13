Всемирный банк о корпоративном управлении в Украине: В некоторых вопросах состоялся откат назад

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Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде заявила, что внедрение корпоративного управления в Украине отстает и в некоторых вопросах состоялся откат назад.

Об этом она сказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"За последние годы достигнуты значительные успехи в принятии законодательства и укреплении систем, регулирующих деятельность госпредприятий.

В то же время отстает внедрение практики корпоративного управления, где в определенных вопросах состоялся даже откат назад", - подчеркнула она.

Вице-президент ВБ привела пример: только в 9 государственных предприятиях наблюдательные советы назначены согласно новым положениям.

"Право управления государственными предприятиями и надзор за их деятельностью остаются разбросанными между 96 министерствами и ведомствами, что затрудняет дальнейшее внедрение реформы.

В результате государственные предприятия продолжают функционировать в условиях чрезмерного политического влияния, неконкурентных практик в выборе на ключевые руководящие должности, непрозрачных систем оплаты труда для высшего персонала и неэффективных механизмов контроля и подотчетности", - добавила Бьерде.

Она также подчеркнула важность невмешательства в исполнение наблюдательным советом госпредприятий и их членами своих управленческих функций.

По ее словам, совершенствования корпоративного управления в Украине требует принятия нового закона о корпоративном управлении на госпредприятиях и реализации его на практике.

"Мы также призываем НБУ сохранять свою роль независимого наблюдателя за банковским сектором", - резюмировала Бьерде.

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Напомним:

Сообщалось, что вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде 12-15 сентября 2021 года осуществит свой первый официальный визит в Украину.

Три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" 7 сентября подали в отставку, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал конкурс на эти должности в набсовет.

Позже они объяснили, что уходят в отставку из-за отсутствия взаимопонимания с правлением НАК и "не могут обеспечивать надлежащую работу членов правления".

В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность кризисом в управлении "Нафтогазом", в том числе отставками независимых членов правления.

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Член набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался Витренко, что председательница совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускает его к заседаниям.