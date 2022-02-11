Світовий банк надасть Україні 300 мільйонів доларів на термомодернізацію міст

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Світовий банк надасть 300 млн доларів на проведення термомодернізації в українських містах.

Про це під час зустрічі домовились мністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов з регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи Арупом Банерджі.

"Йдеться про модернізацію сектору централізованого теплопостачання, а також водопостачання та водовідведення. Сьогодні ми обговорюємо старт нового проєкту - 300 мільйонів доларів будуть виділені на проведення енергоефективних заходів в Україні", - сказав Чернишов.

"Завдяки цьому міста зможуть отримати більше ресурсів на термомодернізацію шкіл, садочків, систем теплопостачання, а також забезпечення вуличного освітлення", - додав міністр.

У міністерстві зазначили, що станом на кінець 2021 року спільні проєкти Мінрегіону та Світового банку дали можливість скоротити споживання природного газу більш ніж на 27 мільйонів кубометрів, викиди вуглекислого газу (CO2) - на понад 45 тисяч тонн на рік, а також заощадити понад 26 гігават енергії.

"Енергоефективність критично важлива для майбутнього України. І ми раді долучатися до розбудови енергоефективної України. Технічні процеси з підготовки до реалізації нового проєкту Світового банку з муніципальної енергоефективності у тісній співпраці з Мінрегіоном мають завершитися наприкінці весни 2022 року.

Переконаний, це допоможе українським містам знизити рівень залежності від паливно-енергетичних ресурсів та зробить внесок у амбітні цілі України щодо протидії зміні клімату", - заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.

Раніше Рада ратифікувала угоду з ЄІБ щодо кредиту у 300 млн євро на комплексну термомодернізацію громадських будівель.

Також Мінрегіон підписав нові угоди з ЄІБ та фондом "E5P" у межах проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Йдеться про надання гранту Україні у розмірі 4 млн євро від фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), а також грантову технічну допомогу на суму 4 млн євро від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP).

Економічна правда