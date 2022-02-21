Україна отримає 350 мільйонів доларів від Світового банку
Світовий банк до кінця березня планує погодити виділення Україні фінансової допомоги у 350 млн доларів.
Про це повідомила пресслужба Світового банку за підсумками зустрічі президента СБ Девіда Малпаса та президента України Володимира Зеленського.
Малпас підкреслив стійкість української економіки з огляду на серйозні економічні та безпекові виклики. Сторони обговорили величезні фінансові втрати для України через, зокрема, зростання цін на енергоносії, а також втрати регіону від скорочення інвестицій та торгівлі у Чорному морі.
Президент Світового банку підтвердив, що установа готує швидку виплату фінансової підтримки у розмірі до 350 мільйонів доларів для підтримки поточних реформ. Правління розгляне виділення допомоги наприкінці березня.
Організація і надалі готова надавати бюджетну підтримку на провадження реформ, зокрема у сферах енергетики та екології.
Нагадуємо:
У грудні Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила другу позику на розробку політики відновлення економіки України у розмірі 300 мільйонів євро.
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