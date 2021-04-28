Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління "Нафтогазу"

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 28 квітня.

"Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу. ПС Жодних заяв не писав", - написав Коболєв у Facebook.

Нагадаємо:

У березні 2020 року Кабмін підтримав пропозицію наглядової ради "Нафтогазу" продовжити повноваження голови правління компанії Андрія Коболєва на 4 роки.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

За підсумками 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку порівняно з 9,9 млрд грн сукупного доходу за 2019 рік - про це йдеться у фінансовій звітності "Нафтогазу". Документ є у розпорядженні ЕП.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився прокоментувати інформацію про збитки групи в 36,93 млрд гривень "до офіційного оприлюднення звітності".

НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2020 року одержав чистий збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.

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Економічна правда