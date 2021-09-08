Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" назвали причину відставки

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Три незалежних члени наглядової ради "Нафтогазу" розповіли, що йдуть у відставку через відсутність порозуміння з правлінням НАКу і вони "не можуть забезпечувати належну роботу членів правління".

Про це вони розповіли під час брифінґу 8 вересня, лист до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у розпорядженні ЕП.

У листі зазначається, що за підсумками зустрічей з головою правління 6 та 7 вересня незалежні члени не отримали жодних практичних пропозицій щодо досягнення компромісу.

"За таких умов ми підтверджуємо, що наглядова рада більше не може забезпечувати належну роботу членів правління як колегіального органу, що є важливою умовою для стабільності та ефективного управління компанією", – зазначають вони.

Під час брифінґу очільниця наглядової ради зазначила, що майже не було зустрічей та належного спілкування з правлінням. "Відбувалися якісь засідання, ми не отримували жодних документів. Ми фактично ставимо якісь запитання, на які не отримуємо відповіді".

Вона додала, що у наглядовій раді занепокоєні щодо майбутнього компанії та її фінансового стану. "Інвестиції не можливі, вони не йдуть – їх Юрій [Вітренко] не дозволяє робити. Компанія наче в замороженому стані".

Незалежні члени наглядової ради продовжать виконувати свої обов’язки ще два тижні, до 21 вересня.

Члени наглядової ради також зазначили, що фінансовий звіт Нафтогазу за першу половину року готується і має бути готовим до 20 вересня.

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Нагадуємо:

Три незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз" 7 вересня подали у відставку, напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував конкурс на посади до наглядової ради.

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Роберт Бенш поскаржився голові правління компанії Юрію Вітренкові, що голова ради Клер Споттісвуд довгий час не допускає його до засідань.

Економічна правда