В областях знову протестують проти підняття тарифів
На Буковині проходять 3 акції протесту проти підвищених тарифів на постачання та споживання газу, також акції протесту проходять на Полтавщині.
Джерело: поліція Чернівецької області, Суспільне Полтава
Дослівно: "Біля Чернівецької міської ради та поблизу стаціонарного посту у селі Атаки Хотинського району, а також на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району зібралося приблизно 170 буковинців.
Люди вимагають відміни підвищених тарифів на постачання та споживання газу".
Деталі: Повідомляється, що люди безперервно рухаються пішохідними переходами та заблокували рух транспорту. За акцією слідкують поліцейські.
Водночас у Полтаві біля обласної адміністрації протестну акцію влаштували близько 200 людей.
На таку акцію біля будівлі обласної адміністрації люди збираються вдруге.
Передісторія:
У неділю в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема, акції пройшли в Харківській області, у Полтаві і Миколаєві.
З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.
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