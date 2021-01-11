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В областях знову протестують проти підняття тарифів

Понеділок, 11 січня 2021, 13:10
 

На Буковині проходять 3 акції протесту проти підвищених тарифів на постачання та споживання газу, також акції протесту проходять на Полтавщині.

Джерело: поліція Чернівецької області, Суспільне Полтава

Дослівно: "Біля Чернівецької міської ради та поблизу стаціонарного посту у селі Атаки Хотинського району, а також на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району зібралося приблизно 170 буковинців.

Люди вимагають відміни підвищених тарифів на постачання та споживання газу".

Деталі: Повідомляється, що люди безперервно рухаються пішохідними переходами та заблокували рух транспорту. За акцією слідкують поліцейські.

Водночас у Полтаві біля обласної адміністрації протестну акцію влаштували близько 200 людей.

На таку акцію біля будівлі обласної адміністрації люди збираються вдруге.

Передісторія:

У неділю в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема, акції пройшли в Харківській області, у Полтаві і Миколаєві.

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

Українська правда

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