Нафтогаз просить НКРЕКП змінити тарифи для постачальника "останньої надії"

Нафтогаз України звернулася до Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг з проханням якнайшвидше внести зміни до механізму ціноутворення на газ, що відпускається постачальником "останньої надії.

Про це йдеться у прес-релізі.

Також Нафтогаз запропонував НКРЕКП автоматично підключити побутових споживачів ПОН до базової річної пропозиції Нафтогазу, на умовах якої вони зможуть отримувати газ за ціною 7,96 грн/ куб.м газу (з ПДВ, без вартості транспортування).

Там зазначили, що послугами ПОН станом на 3 грудня користується 453,5 тис. споживачів. "Компанія вчергове просить споживачів ПОН не зволікати та укладати довготривалі угоди з ГПК "Нафтогаз України", "Нафтогаз Трейдинг" або іншими постачальниками", - йдеться у заяві.