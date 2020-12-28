Ціни на газ зростуть: скільки українці платитимуть у січні

Напередодні більшість постачальників газу оприлюднили свої цінові пропозиції на січень. Що змінилося у порівнянні з груднем і якою буде вартість блакитного палива після Нового року?

Після лібералізації газового ринку в Україні більше не існує єдиної ціни на блакитне паливо для населення.

За п'ять днів до кінця місяця кожен постачальник повинен оприлюднити свої цінові пропозиції на наступний місяць. Напередодні це зробили майже всі трейдери.

В 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але й за його постачання. Відповідні зміни в кінці року ухвалив тарифний регулятор.

Що змінилося у порівнянні з груднем і скільки блакитне паливо коштуватиме у січні?

У кожного постачальника своя ціна

З 1 серпня 2020 року в Україні нема єдиної ціни для всіх клієнтів. Ціни не встановлюються для окремих областей, громад чи міст.

Навіть на одному поверсі багатоквартирного будинку вартість газу для різних квартир може відрізнятися на кілька гривень.

Щоб дізнатися вартість газу на наступний місяць, споживач повинен знайти в квитанції назву постачальника, яких наразі понад 50, і перейти на його сайт. Саме там постачальник вказує актуальну ціну.

Згідно із законом, кожен постачальник повинен оприлюднити свою цінову пропозицію за 5 днів до початку нового місяця.

Якщо споживача не влаштовують ціна або якість послуги трейдера, можна перейти до іншого постачальника: напередодні запуску ринку ця процедура була суттєво спрощена.

Що там на європейських хабах

Ціни в Україні наразі формуються за принципом імпортного паритету. Тобто в основі розрахунків лежить вартість палива на європейських газових хабах за попередній місяць (ціна на січень встановлюється на основі його вартості за грудень).

Навіть якщо постачальник придбав газ у так званий низький період за низькими цінами, у рахунках для споживачів він вказує ціну, актуальну для європейського ринку.

З моменту оприлюднення цін для українських споживачів на грудень вартість блакитного палива на європейських хабах почала зростати.

З кінця листопада ціни на європейському ринку зростали у декілька етапів через низку факторів, відзначають аналітики Української енергетичної біржі.

На початку грудня стимулюючим фактором були страйки у Франції проти ядерних реформ.

Підвищенню цін сприяла ситуація і на ринку LNG. Азіатські спотові ціни на скраплений газ в середині грудня зросли до найвищих з вересня 2018 року показників через високий попит на опалення та проблеми з постачанням. Холодна погода в Європі також сприяла зростанню цін.

"Таким чином, в результаті впливу зазначених факторів, спотові ціни на європейському ринку досягли річних максимумів", - зазначили в Українській енергетичній біржі.

Згодом спостерігалась легка понижувальна динаміка через зростання поставок з Норвегії, зниження споживання за умов карантинних обмежень, а також через стабільне зниження попиту перед різдвяними святами.

Відреагували на зростання цін в Європі і більшість вітчизняних постачальників.

Якими будуть ціни в січні

Станом на ранок 28 грудня більшість постачальників оприлюднили свої ціни на січень. Не виконали вимогу законодавства лише "Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія" та "Херсонрегіонгаз".

Усі без виключення постачальники підвищили свої ціни у порівнянні з попереднім місяцем.

Найнижчу ціну на січень встановили компанії "Газ АП", "Асканія Енерджі", "ВКВ Теплобуд" та ГК "Нафтогаз України". Газ у цих компаній коштуватиме від 7 до 7,22 грн за кубометр.

Нижче 8 грн за кубометр тримають ціни і компанії "Донецькі енергетичні послуги" YASNO, TAS Energy, "Кременчукгаз-трейдинг", "Галнафтогаз" та "Газпостачсервіс".

Найвищу ціну станом на ранок 28 грудня запропонувала компанія "Львівенергозбут" - 10,8 грн. Це єдина компанія, чия пропозиція перевищила 10 гривень за кубометр.

Пропозиції більшості компаній перебувають в діапазоні 8,8-9,9 грн за кубометр.

Однак вартість газу постачальника – не вся сума, яку повинен заплатити споживач. З початку 2020 року українці отримують окремий рахунок за постачання газу.

Плата за доставку зросте

Постачають блакитне паливо оператори ГРМ або так звані облгази, які отримують плату за кожен доставлений споживачу кубометр газу.

Вартість доставки встановлює Національна комісія з регулювання тарифів, і в кожному регіоні вона різна.

Щоб вирахувати повну суму, до ціни постачальника необхідно додати вартість доставки, яка з 1 січня 2021 року зросте. Попередній перегляд тарифів операторів ГРМ відбувся 1 липня 2020 року.

Наразі найвищі тарифи встановлені для компаній "Газовик" та "Спектргаз", які обслуговують споживачів Вінницької та Луганської областей.

На третьому, четвертому і п’ятому місцях компанії "Лубнигаз", "Тисменицягаз" та "Чергнігівгаз".

З усіх операторів ГРМ найнижчі тарифи – у "Харківміськгазу", "Кременчукгазу" та "Криворіжгазу".

У середньому по країні вартість цієї послуги з 1 січня становитиме близько 2 грн за куб м, тоді як до підвищення середня вартість була на рівні 1,2 грн.