Ціна на електроенергію для населення зросла з 1 січня

Уряд з 1 січня затвердив фіксовану ціну на електроенергію для населення на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів.

Цей тариф діятиме до 31 березня 2021 року і не передбачатиме "пільгових" 100 кВт-год., які діяли до 1 січня. Документ прийнято "з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення".

"Термін дії чинного механізму ПСО спливає 1 січня 2021 року, і, у разі неприйняття запропонованих змін, ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж у 2,5 раза, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3,30 грн за кВт-год)", - пояснили у Міністерстві енергетики.

Збережено й залишено без змін коефіцієнти дво- та тризонного обліку електричної енергії (тобто, якщо встановлено дво- чи тризонні лічильники).

"Тому у разі встановлення, до прикладу, двозонного обліку електричної енергії, її ціна у нічний час буде на 50% меншою", - додали в міністерстві.

Нагадуємо:

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Економічна правда