НБУ натякнув, що тарифи на комунальні послуги доведеться піднімати

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Національний банк вважає, що утримання енергоносіями високих цін на світових ринках спричиняє потребу перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Так, Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7% з огляду на низку проінфляційних ризиків. Передовсім, світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довший час, ніж очікувалося.

"Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, а й потребуватиме поступового перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги", – заявили у регуляторі.

Саме необхідність приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованих рівнів НБУ називають одним з чільних проінфляційних ризиків.

В НБУ пояснюють, що одномоментне приведення тарифів до обґрунтованих усуне дисбаланси в енергетичному секторі, однак створить значний інфляційний тиск та призведе до погіршення очікувань.

Водночас відтермінування рішень щодо тарифів на ЖКП акумулюватиме квазіфіскальні дисбаланси й ціновий тиск у майбутньому. Зауважимо, що на цьому акцентували також у Міжнародному валютному фонді під час першого перегляду програми stand-by.

Серед основних напрямків роботи, на яких зосереджена програма, визначено "зменшення фіскальних ризиків від квазіфіскальних операцій, зокрема в енергетичному секторі".

Нагадуємо:

У липні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки, яким доручив Кабінету Міністрів визначити план поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію з урахуванням соціального захисту споживачів.

Такий план повинні були розробити до 31 грудня 2021 року.

Економічна правда