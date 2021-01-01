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В Україні зросли тарифи на тепло

П'ятниця, 1 січня 2021, 18:00
 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік.

Про це йдеться у документах НКРЕКП.

Середньозважений тариф для постачання тепла населенню для 23 ТЕЦ і когенераційних установок після підвищення сягнув 1121,71 грн за Гкал.

Нацкомісія обґрунтувала необхідність підвищення тарифів на теплову енергію в 2021 році істотним зниженням обсягів виробництва теплової енергії, підвищенням фонду заробітної плати для ліцензіатів, зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, а також зростанням витрат на послуги з розподілу природного газу.

Найменше підвищили тариф для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільше – для ТОВ "Євро-реконструкція" (на 49,7%). "Євро-реконструкція" надає послуги теплопостачання для 300 тисяч мешканців Дарницького та Дніпровського районів у Києві.

Серед компаній, яким суттєво підвищили тарифи для населення, – Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ (ТОВ "Нафтогаз Тепло", на 37,1% і 34,1%), Білоцерківська ТЕЦ (33,2%), ТОВ "Сумитеплоенерго" (на 25%), Чернігівська ТЕЦ (ТОВ "ТехНова", на 24,1%), а також дві когенераційні установки КП "Міськтепловодоенергія" (на 33,5%) і КП "Хмельницьктеплокомуненерго" (на 29,3%).

Економічна правда

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тепло тарифи НКРЕ

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