На купівлю товарів для боротьби з COVID-19 у вересні витратили 1,4 мільярда — Мінфін

Станом на 1 жовтня 2020 року на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснили платежів на суму 6,75 млрд грн. За вересень витрачено 1,4 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну з посиланням на дані Держказначейства.

Зокрема, з державного бюджету здійснено платежів на 3,39 млрд грн, із місцевих бюджетів - на 3,36 млрд грн. Зокрема, 1 954,9 млн грн (+236,3) спрямували на медикаменти, 1 759,3 млн грн (+190) - на придбання медичного обладнання.

Нагадаємо:

Станом на 29 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 25,8 млрд грн, або 39% виділених коштів.