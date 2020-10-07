На купівлю товарів для боротьби з COVID-19 у вересні витратили 1,4 мільярда — Мінфін
Станом на 1 жовтня 2020 року на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснили платежів на суму 6,75 млрд грн. За вересень витрачено 1,4 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну з посиланням на дані Держказначейства.
Зокрема, з державного бюджету здійснено платежів на 3,39 млрд грн, із місцевих бюджетів - на 3,36 млрд грн. Зокрема, 1 954,9 млн грн (+236,3) спрямували на медикаменти, 1 759,3 млн грн (+190) - на придбання медичного обладнання.
Нагадаємо:
Станом на 29 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 25,8 млрд грн, або 39% виділених коштів.
Станом на 11 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 22,9 млрд грн - це 35% від загальної суми у 66 млрд грн.
Кабінет міністрів зобов’язав Державну аудиторську службу перевірити використання коштів із Фонду боротьби з коронавірусом.
Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що з Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено трохи більше ніж 20% коштів, а кошти з інших програм, які до нього забиралися, "потроху відкриватимуть".
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.
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