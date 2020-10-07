Всі розділи
Укр / Рус

На купівлю товарів для боротьби з COVID-19 у вересні витратили 1,4 мільярда — Мінфін

Середа, 7 жовтня 2020, 13:30
 

Станом на 1 жовтня 2020 року на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснили платежів на суму 6,75 млрд грн. За вересень витрачено 1,4 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну з посиланням на дані Держказначейства.

Зокрема, з державного бюджету здійснено платежів на 3,39 млрд грн, із місцевих бюджетів - на 3,36 млрд грн. Зокрема, 1 954,9 млн грн (+236,3) спрямували на медикаменти, 1 759,3 млн грн (+190) - на придбання медичного обладнання.

 

Нагадаємо:

Станом на 29 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 25,8 млрд грн, або 39% виділених коштів.

Станом на 11 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 22,9 млрд грн - це 35% від загальної суми у 66 млрд грн.

Кабінет міністрів зобов’язав Державну аудиторську службу перевірити використання коштів із Фонду боротьби з коронавірусом.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що з Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено трохи більше ніж 20% коштів, а кошти з інших програм, які до нього забиралися, "потроху відкриватимуть".

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.

Читайте також: Заробили їх разом. Як кошти коронавірусного фонду пішли на потреби відомств

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінфін коронавірус

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 7,25 мільярда 6 жовтня 2020, 18:22
Мінфін: Міносвіти з Приватбанком повернули уже 70% коштів за пробне ЗНО 6 жовтня 2020, 16:40
"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали нових кредитів на 820 мільйонів 6 жовтня 2020, 16:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!