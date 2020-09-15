З COVID-фонду витратили 35% від загальної суми – Мінфін

Станом на 11 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 22,9 млрд грн - це 35% від загальної суми у 66 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що на охорону здоров'я використали 2,3 млрд грн з 16,3 млрд грн або 14,2%, на соціальний захист - 9,1 млрд грн з 10,6 млрд або 86%, на забезпечення правопорядку - 2,4 млрд грн з 2,5 млрд або 95%.

На освіту, а саме повернення коштів за пробне ЗНО витрачено 52,5 млн грн або 100% виділених коштів.

"На будівництво і ремонт доріг використано 9,1 млрд з 35 млрд грн або 26%, на сферу культури виділено 1 млрд грн, які поки не використані. На відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду виділено 524,2 млн грн, які ще не використані.

Так, за напрямами спрямування коштів на грошову допомогу громадянам, а саме на допомогу дітям-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування виділено 1,1 млрд грн, з яких використано 810,3 млн грн або 73,2%", - йдеться у повідомленні.

Також у Фонді боротьби з COVID-19 на доплати працівникам з ліквідації COVID-19 виділено 8,6 млрд грн, з яких використано 2,5 млрд або 29%.

На заходи для запобігання спалахів COVID-19 передбачено 46,1 млрд грн, з яких використано 11,3 млрд грн або 24,5%.

А на соціальну підтримку передбачено 9,4 млрд грн, з яких використано 8,2 млрд грн або 87,2%.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів зобов’язав Державну аудиторську службу перевірити використання коштів із Фонду боротьби з коронавірусом.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що з Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено трохи більше ніж 20% коштів, а кошти з інших програм, які до нього забиралися, "потроху відкриватимуть".

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.

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