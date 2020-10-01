З COVID-фонду уже використали 39% виділених коштів – Мінфін

Станом на 29 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 25,8 млрд грн, або 39% виділених коштів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

З них на охорону здоров'я використаkb 2,7 млрд грн з 16,3 млрд грн запланованих (або 17% виділених коштів).

"У сфері охорони здоров’я з Фонду передбачено виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ: на сьогодні ці кошти в повному обсязі у головного розпорядника – МОЗ (касові видатки на закупівлю апаратів ШВЛ не здійснювались) та майже 3 млрд грн на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я, з яких наразі використано 553,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні додали, що крім коштів Фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел.

Зокрема, за програмою медичних гарантій, Національна служба здоров'я вже здійснила оплати закладам охорони здоров'я на суму понад 4,8 млрд грн за послуги, що пов'язані із лікуванням COVID-19.

Нагадаємо:

Станом на 11 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 22,9 млрд грн - це 35% від загальної суми у 66 млрд грн.

Кабінет міністрів зобов’язав Державну аудиторську службу перевірити використання коштів із Фонду боротьби з коронавірусом.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що з Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено трохи більше ніж 20% коштів, а кошти з інших програм, які до нього забиралися, "потроху відкриватимуть".

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.

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