Міністр фінансів розповів, які загальносвітові тренди позначаться на Україні

РБК-УКРАЇНА

Підвищення відсоткових ставок, зростання рівня інфляції та старіння населення є загальносвітовими тенденціями, що позначаться на Україні.

Про це написав міністр фінансів Сергій Марченко в колонці для ЕП.

"Нас не може не турбувати перспектива підвищення відсоткових ставок на міжнародних ринках, що впливатиме на вартість залучення ресурсів для України. Причина – безпрецедентно високий рівень інфляції у країнах світу", – написав міністр.

У США інфляція становить 6,8%, що є найвищим показником за останні 40 років, у Великій Британії – 4,2% (найвищий показник за 10 років), в країнах Єврозони – 4,9% (історично найвищий показник з 1997 року).

Причинами такого явища Марченко назвав COVID, руйнування світових ланцюгів постачання товарів, кадровий голод в окремих секторах економіки і високу вартість традиційних енергоносіїв у світі.

Ще одним світовим трендом міністр називає старіння населення. За останні 40 років вдвічі збільшилась чисельність населення віком старше 65 років. В Україні частка населення 65+ становить близько 16% активного населення і постійно зростає.

"Фінансовий прогноз Світового банку для економік світу до 2050 року свідчить, що незабезпеченість пенсійних систем буде становити 400 трлн дол США. На цей виклик потрібно терміново реагувати, тому зараз назріла необхідність проведення пенсійної реформи в частині запровадження другого накопичувального рівня", – зазначив Марченко.

Детальніше читайте за посиланням: Загальносвітові тренди, які впливають на економіку України та бюджет-2022

Економічна правда