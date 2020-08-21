Шмигаль пояснив, чому виділення коштів з Covid-фонду на дороги було правильним рішенням

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.

Про це він повідомив в інтерв’ю Укрінформ.

"Хочу наголосити на правильності цього рішення (перерозподілу коштів, - ред.). Якщо спочатку карантину люди переважно боялися хворіти, то потім лише чверть громадян боялися самої епідемії, а інші мали страх перед економічними наслідками, спричиненими коронакризою.

Саме це і зумовило перерозподіл коштів. Ми розуміли, що заробітні плати медикам, закупівля медикаментів….таке інше – це, безперечно, вкрай важливі речі.

Та ще важливіше було підтримати людей і зменшити тиск на економіку в цілому. І один з кращих шляхів – це інвестиції у будівництво", - пояснює прем’єр.

Шмигаль пояснив, що ефект проявився в усіх сферах і в середньому, і в малому, і в мікробізнесі. За рахунок цього світова криза та карантинні обмеження не мали вкрай негативного впливу на економіку.

"Якщо у когось і досі виникають сумніви стосовно правильності перерозподілу коштів Ковід-фонду на "Велике будівництво", я готовий їх розвіювати з цифрами в руках. У нас від початку карантину дуже різко зросла кількість зареєстрованих безробітних – з 320 тисяч до більш ніж 500 тисяч.

На сьогодні ми офіційно працевлаштували близько 240 тисяч людей. Якщо на піку реєстрації були такі дні, коли в центрах зайнятості реєструвалося по 6-7 тисяч людей одночасно, то сьогодні ця цифра пішла на спад", - резюмує Шмигаль.

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Нагадуємо:

Парламент підтримала в цілому законопроєкт №3509 , який додає до напрямків використання Covid-фонду будівництво і реконструкцію доріг державного та місцевого значення, а також придбання обладнання для медичних закладів. Мова йде про виділення 35 млрд грн.