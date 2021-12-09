Уряд схвалив стратегію управління держборгом до 2025 року

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Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2021-2024 роки - базовий документ щодо боргової політики України.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що стратегія розроблена з урахуванням показників, визначених законом про держбюджет на 2021 рік та Бюджетною декларацією України на 2022-2024 роки.

"Стратегія включає: огляд державного боргу, порівняльний аналіз його структури та динаміки, аналіз вартості та ризиків державного боргу, на основі яких визначаються цілі управління державним боргом на середньостроковий період, спрямовані на мінімізацію ризиків та зниження боргового навантаження, а також завдання та заходи для їх досягнення", - йдеться у повідомленні.

Стратегія визначає 4 основні цілі управління державним боргом на наступні 3 роки:

Збільшення частки державного боргу у національній валюті.

Продовження середнього строку до погашення і забезпечення рівномірного графіка погашення державного боргу.

Залучення довгострокового пільгового фінансування.

Залучення довгострокового пільгового фінансування. Продовження розвитку міцних взаємовідносин з інвесторами та подальше удосконалення політики управління державним боргом.

"Також стратегія містить аналіз прогнозних боргових показників та висновки щодо боргової стійкості, а також план дій на 2021-2024 роки та показники досягнення цілей - зокрема, зниження відношення обсягу державного боргу до ВВП на кінець 2024-го року до 47%", - додали у відомстві.

"Впровадження середньострокової стратегії управління державним боргом на 2021-2024 роки дозволить надалі підтримувати імідж держави як надійного партнера, що проводить прозору та передбачувану боргову політику.

У свою чергу, це матиме позитивний вплив на умови державних запозичень та сприятиме інвестиційній привабливості України", - резюували у Мінфіні.

Нагадуємо:

Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом у наступному році на 17,91 млрд грн - до 456,4 млрд грн.

Сукупний державний та гарантований державою борг України станом на кінець вересня 2021 року становив 2 445,52 млрд грн (92,02 млрд дол США) - за місяць борг зменшився на 39,8 млрд грн у гривневому еквіваленті і на 510 млн дол у доларовому.

Державний та гарантований державою борг України у жовтні зменшився на 6,92 млрд грн, у доларовому еквіваленті зріс на 0,61 млрд доларів.

Економічна правда