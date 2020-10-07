На покупку товаров для борьбы с COVID-19 в сентябре потратили 1,4 миллиарда — Минфин
По состоянию на 1 октября 2020 года на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 за счет бюджетов всех уровней осуществили платежей на сумму 6,75 млрд грн. За сентябрь потрачено 1,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина со ссылкой на данные Госказначейства.
В частности, из государственного бюджета осуществлено платежей на 3,39 млрд грн, из местных бюджетов - на 3,36 млрд грн. В частности, 1 954,9 млн грн (+236,3) направили на медикаменты, 1 759,3 млн грн (+190) - на приобретение медицинского оборудования.
Напомним:
По состоянию на 29 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовано 25,8 млрд грн, или 39% выделенных средств.
По состоянию на 11 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 22,9 млрд грн - это 35% от общей суммы в 66 млрд грн.
Кабинет министров обязал Государственную аудиторскую службу проверить использование средств из Фонда борьбы с коронавирусом.
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено немногим более 20% средств, а средства из других программ, которые из него изымались, будут "понемногу открывать".
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти перераспределили 35 миллиардов гривень из Covid-фонда на "Большую стройку" чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.
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