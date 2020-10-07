На покупку товаров для борьбы с COVID-19 в сентябре потратили 1,4 миллиарда — Минфин

По состоянию на 1 октября 2020 года на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 за счет бюджетов всех уровней осуществили платежей на сумму 6,75 млрд грн. За сентябрь потрачено 1,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина со ссылкой на данные Госказначейства.

В частности, из государственного бюджета осуществлено платежей на 3,39 млрд грн, из местных бюджетов - на 3,36 млрд грн. В частности, 1 954,9 млн грн (+236,3) направили на медикаменты, 1 759,3 млн грн (+190) - на приобретение медицинского оборудования.