Зеленський розповів скільки грошей залишилось у Covid-фонді, і чому на ці кошти будували дороги

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено трохи більше ніж 20% коштів, а кошти з інших програм, які до нього забиралися, "потроху відкриватимуть".

Про це він повідомив на брифінгу у вівторок під час робочої поїздки в Житомирську область передає Інтерфакс-Україна.

"Насамперед, трохи більше ніж 20% COVID-фонду витрачено. До COVID-фонду забиралися кошти з інших програм, щоб ми були спокійні. І ми говорили, що деякі речі, які будуть пов'язані принаймні з лікарнями, з тими чи іншими програмами, ми потроху відкриватимемо.

Що стосується деяких доріг, на які були витрачені кошти, то, по-перше, і це правда, є деякі важливі інфраструктурні речі. Наприклад, до деяких лікарнях потрібно доїхати, і багато коштів витрачено на дороги, які йдуть до опорних лікарень або до шкіл, і це потрібно робити", - сказав він на брифінгу у вівторок під час робочої поїздки в Житомирську область.

Зеленський також зазначив, що щомісяця з COVID-фонду витрачаються мільярди на підтримку українських громадян, пенсіонерів, людей, які не отримують зарплату.

"На державних підприємствах у період COVID люди отримують зарплату, шахтарі отримують зарплату тоді, коли наразі все зупинено у світі, впав і експорт, й імпорт", - зазначив він.

Нагадуємо:

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.

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