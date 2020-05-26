Суд призначив дату засідання за позовом Нефьодова проти Кабміну

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження та призначив на 1 липня підготовче засідання у справі за позовом Максима Нефьодова проти Кабміну щодо пооновлення його на посаді голови Держмитслужби.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що Нефьодов просить суд визнати протпиправним і скасувати рішення Кабміну від 24 квітня про його звільнення та поновити його на посади голови ДМС.

Також він просить ОАСК "стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати".

Нагадаємо:

Максим Нефьодов просить суд поновити його на посаді голови Державної митної служби.

24 квітня уряд звільнив голову Митної служби Максима Нефьодова. Раніше в той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної служби.

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільника митниці - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.

20 травня Зеленський заявив, що Нефьодов - професійна людина, але цього замало у боротьбі з хабарями та контрабандою на митниці.

Економічна правда