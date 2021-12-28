ДБР повідомило про підозру керівнику регіональної митниці: вимагав хабарі в експортера меду

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Слідчі теруправління ДБР Полтави повідомили про підозру керівнику Івано-Франківської митниці, який вимагав щомісячні хабарі в експортера меду.

Про це повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань.

У відомстві нагадали, що 21 грудня 2021 року викрили злочинну схему, яку організував митник.

"Гроші вимагав у експортера товарів народного споживання до країн Європи. За хабарі митники обіцяли не створювати штучних перешкод під час митного оформлення та не ініціювати лабораторних досліджень продукції.

Слідство задокументувало, як підприємець через посередників передавав митникам плату в сумі 5,6 тис дол. США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21 грудня одного з посередників затримали під час отримання чергового хабаря - 2,4 тис.дол. США, а наступного дня йому повідомили про підозру.

"24 грудня 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру керівнику регіональної митниці у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також ще одному посереднику (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідчі ДБР клопотатимуть про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад", - додали в ДБР.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Економічна правда