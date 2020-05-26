Суд назначил дату заседания по иску Нефьодова против Кабмина

Окружной админсуд Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефьодова против Кабмина относительно возобновления его в должности главы Гостаможслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что Нефедов просит суд признать протпиправним и отменить решение Кабмина от 24 апреля о его увольнении и восстановить его в должности председателя ГТС.

Также он просит ОАСК "взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы".

Напомним:

Максим Нефьодов просит суд восстановить его в должности главы Государственной таможенной службы.

24 апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной службы.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения главы таможни - слабые показатели по поступлению в государственный бюджет.

20 мая Зеленский заявил, что Нефьодов - профессиональный человек, но этого мало в борьбе со взятками и контрабандой на таможне.

Экономическая правда