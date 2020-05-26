Суд назначил дату заседания по иску Нефьодова против Кабмина
Окружной админсуд Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефьодова против Кабмина относительно возобновления его в должности главы Гостаможслужбы.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что Нефедов просит суд признать протпиправним и отменить решение Кабмина от 24 апреля о его увольнении и восстановить его в должности председателя ГТС.
Также он просит ОАСК "взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы".
Напомним:
Максим Нефьодов просит суд восстановить его в должности главы Государственной таможенной службы.
24 апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной службы.
В правительстве заявляли, что среди причин увольнения главы таможни - слабые показатели по поступлению в государственный бюджет.
20 мая Зеленский заявил, что Нефьодов - профессиональный человек, но этого мало в борьбе со взятками и контрабандой на таможне.
Экономическая правда
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