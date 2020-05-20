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Нефьодов оскаржив у суді своє звільнення з митниці

Середа, 20 травня 2020, 13:12
 

Максим Нефьодов просить суд поновити його на посаді голови Державної митної служби.

Джерело: сайт Окружного адміністративного суду Києва, куди і подано позов

Деталі: За даними суду, позивач, зокрема, просить визнати протравним та скасувати розпорядження Кабінету міністрів від 24 квітня про його звільнення і просить поновити його на зазначеній посаді.

Водночас Нефьодов просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Нагадаємо: 24 квітня уряд звільнив голову Митної служби Максима Нефьодова. Раніше в той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної служби.

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільника митниці - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.

20 травня Зеленський заявив, що Нефьодов - професійна людина, але цього замало у боротьбі з хабарями та контрабандою на митниці.

Українська правда

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митниця суд

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