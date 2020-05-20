Зеленський про Нефьодова: Він гарний, професійний, але цього замало

Президент Володимир Зеленський заявив, що екс-керівник Держмитниці Максим Нефьодов - професійна людина, але цього замало у боротьбі з хабарями та контрабандою на митниці.

Про це він сказав на прес-конфереції.

"Ви кажете, що я привожу у систему людей часів Януковича. Щодо Любченка (новий голова Податкової - ред.) - Любченко не був керівником Податкової. У нас не всі люди, які були за часів Януковича, є людьми Януковича", - сказав президент.

Довідка. У 2009-2011 роках Любченко працював заступником голови Державної податкової служби.

"З приводу звільнення голови Податкової та голови Держмитниці (Верланова і Нефьодова - ред.) - це була позиція міністра фінансів (Марченка - ред.). Макс Нефьодов - нормальна людина, але на митниці беруть хабарі, нормальна людина, але їде контрабанда. Він гарний, симпатичний, професійний - замало. Замало!.

Хоча я пропонував йому - давай змінимо законодавство, давай на часи боротьби з контрабандою змінимо законодавство так, щоб військові, СБУ зайшли на митницю та зупинили повністю контрабанду. Ні, ми все зробимо самі. Результат? Результат - мінус десятки мільярдів гривень по року. Нема наповнення бюджету.

Так що робити з Максом? Я хочу, щоб він, наприклад, повернувся, він може працювати і в Офісі президента, і окремі вести проєкти, які він зможе довести до позитивного результату", - підкреслив Зеленський.

"Ті речі, які на митниці гарні - вони гарні. Але від гарних людей в гарних костюмах навіть з гарною освітою не можна наповнити бюджет. Це не тільки моя позиція - так говорить і новий міністр фінансів", - додав він.

"Міністр фінансів (Марченко - ред.) працював за часи Порошенка? Чому ви так не кажете? Це ж стара команда, він був же заступником глави Адміністрації у Петра Олексійовича. Так що він, людина Порошенка, чи вони куми, чи вони брати, чи вони друзі?

Взяв Марченка - тому що він одна з найкращих людей, яка може бути міністром фінансів. Одна! Іншого не знайшли. Любченка запропонував міністр фінансів. Запитайте його, чому він запропонував на посаду глави Податкової людину Януковича.

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Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили

Нагадаємо:

Раніше голова Міністерства фінансів Сергій Марченко заявив, що очікує кадрового оновлення Державної митної служби на 30-40%, ключові кадрові рішення буде ухвалено до кінця травня.

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.