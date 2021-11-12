Закінчився пільговий період для "євроблях": результати

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За 180 днів дії пільгового режиму розмитнення автівок на "еврономерах" бюджет отримав 3 млрд грн.

Про це повідомила Держмитслужба.

Так, з 15 червня по 10 листопада включно власники авто оформили понад 85 тисяч транспортних засобів.

При цьому з 1 липня до кінцевого терміну найбільше авто оформили на Закарпатській митниці (15148 шт.), Київській (10752 шт.) та Одеській (9999 шт.). Пік розмитнення автівок по Україні припадає на останню декаду пільгового періоду.

При цьому, до 8 лютого 2022 року ще діє можливість пільгового розмитнення "євроблях" для учасників бойових дій у зоні проведення ООС.

Нагадуємо:

З 15 червня в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ("євроблях").

Так, вживані авто з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковувалися’ за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку. Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Водночас, за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

Поліція з 11 листопада буде штрафувати нерозмитнені авто. Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що більше жодних пільгових періодів не буде.

Економічна правда