Держбюджет недоотримує від митниці 50 мільярдів на рік – Гетманцев

Державний бюджет недоотримує близько 50 мільярдів гривень митних надходжень на рік, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Гетманцев уточнив, що перед новим керівництвом відомства стоїть завдання перевиконати план надходжень на 12%.

"Поки що ми вимагали звільнити одного з вищих посадових осіб, винного у схемах, і сформували дуже простий KPI для митниці: +12% до індикативу", – зазначив парламентар.

"Якщо індикатив буде виконано за грудень, заглибимося в рамках парламентського контролю у внутрішні процеси служби. Якщо індикатив виконано не буде, звільнимо з посад заступників, які відповідають за виконання планів і керівництво дещо гірших щодо виконання планів митниць", – запевнив голова комітету.

На початку листопада Кабінет міністрів тимчасово поклав повноваження голови Державної митної служби на директора департаменту боротьби з контрабандою В'ячеслава Демченка.

"Комітет не готовий поки що давати оцінку його роботі. Але можу висловити негатив щодо всіх інших, хто там працює. І в керівництві, і на самих митницях. Ми вирішили почати з перевиконання плану надходжень", – заявив Гетманцев.