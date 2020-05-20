Уряд ліквідовує новостворений Офіс фінконтролю, що мав замінити Держаудитслужбу - нардеп

Кабінет міністрів постановив відмінити рішення про реорганізацію Державної аудиторської служби та ліквідувати Офіс фінансового контролю.

Про це у Telegram-каналі повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, присутній на засіданні.

Також Кабмін постановив створити комісію з ліквідації Офісу фінансового контролю і призначити голової комісії заступника голови Державної аудиторської служби Солянік Юлію Валеріївну.

Повідомляється, що вона має затвердити персональний склад даної комісії, забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією Офісу фінансового контролю, поінформувати у 6-місячний строк про результати роботи.

Забезпечення діяльності Державної аудиторської служби у 2020 році в межах видатків, передбачених Офісу фінансового контролю.

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів на засіданні 20 жовтня повернув Державну аудиторску службу під керівництво Міністерства фінансів.

11 грудня Кабінет міністрів створив Офіс фінансового контролю, на базі Державної аудиторської служби, яка передає у спадок свої майно та функції, штат Держаудитслужби також буде скорочено на 30%.

19 лютого 2020 року Кабмін затвердив Положення про Офіс фінансового контролю, у якому визначаються основні завдання, функції та повноваження нового органу.

Новим керівником Офісу фінансового контролю, створеного на базі Державної аудиторської служби, став Ігор Буграк.

26 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Ігоря Буграка з посади голови Офісу фінансового контролю.

Економічна правда